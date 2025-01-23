Основными странами для заказов стали США, Польша, Великобритания, Германия и Испания.

Компания "Новая почта" раскрыла, что украинцы заказывали из-за границы в 2024 году через сервис международной доставки товаров NP Shopping. Самой популярной покупкой стала обувь, которая составила более трети всех покупок в категории "до 5 кг". Также часто заказывали футболки, джинсы, книги и косметику.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", в категории "более 5 кг" наибольшим спросом пользовались спутниковые системы Starlink, зарядные станции, 3D-принтеры и материалы к ним, а также автомобильные фары.

Отмечается, что основными странами для заказов стали США, Польша, Великобритания, Германия и Испания. А самыми популярными магазинами для шопинга в 2024 году были eBay, Amazon, Zara, H&M и Nike.

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"Новая почта" - последние новости

Напомним, что украинские военные с 20 января могут всего за 1 гривну отправлять и получать посылки от "Новой почты" в прифронтовые регионы Украины.

Также 22 января "Новая почта" открыла отделение в британском городе Манчестер. Клиенты этого отделения смогут отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг. Интересно, что это уже третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве, а два первых работают в Лондоне.

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