Военнослужащий рассказал, какая ситуация сейчас обстоит в ВСУ и в обществе.

Наше общество не готово мириться с потерей территорий, временно оккупированных российскими оккупантами, но в то же время и не хочет воевать. К тому же мобилизация была провалена, заявил главный сержант взвода FPV-дронов в одном из подразделений Сил беспилотных систем (СБС) Александр Солонько.

По его словам, в интервью изданию "Новинарня", сейчас в ВСУ идет настоящий "махач" за опытных военнослужащих.

"Вы даже не представляете себе. Конкуренция бешеная за опытных, "пристрелянных" людей. Ведь командиру гораздо проще работать с человеком, имеющим боевой опыт, чем с новичком", - отметил военный.

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При этом Солонько подчеркнул, что в его подразделении проблемы с самовольным оставлением части (СЗЧ) как таковой нет. Однако на войне есть потери.

"В этой ситуации, которая сложилась, нам хотя бы удержать, что сейчас имеем. Потому что может быть хуже, если не решим вопрос мобилизации и подготовки", - добавил он. При этом у сержанта практически нет времени читать новости о новых заявлениях президента США Дональда Трампа. Однако его собратья раздражены из-за неопределенности страны, на которую Украину "больше всего полагалась".

Солонько в таком случае предлагает выбор — сдаться и исчезнуть или не сдаться и иметь хоть какой-то шанс на выживание.

"Я не знаю, что нашим людям еще можно сказать в этом контексте. Очевидно, что не надо опускать руки. Надо работать. Я считаю, что у нас уровень милитаризации общества не является достаточным для страны, которая находится в войне. И никогда не был. Разве, возможно, когда россияне стояли под Киевом", - рассказал военнослужащий.

Мобилизационный процесс последнего года-полтора, по его словам, превратили в "клоунаду". Она стала жертвой демагогии. Мужчина подчеркивает, что сейчас на кону стоит выживание, тогда как некоторые люди думают о выборах.

Поэтому Украине необходимо критически мобилизовать страну для того, чтобы не погибнуть — кто-то должен воевать, кто-то быть в резерве, а кто-то работать на оборонном производстве. Солонько отмечает, что враг это понимает. Россия не может разгромить ВСУ, поэтому делает все для того, чтобы они потеряли поддержку общества.

Другие новости о ситуации с мобилизацией и обществом

Ранее УНИАН сообщал, что Украине нужна настоящая всеобщая мобилизация. "Всеобщая мобилизация всех и всего. Мы не можем надеяться на кого-то. Никто не будет отстаивать наши интересы как мы... Нам нужно развивать экономику, переводить ее на военные рельсы", - сказал начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады.

Кроме того, 20-летняя военнослужащая рассказала, как из-за случаев с ТЦК пошла в ВСУ. "Помню, как-то иду с работы, ТЦК "пакует" мужчин, а они упираются, идти не хотят. Думаю: если вы, мужчины, не хотите - пойду я", - сказала она.

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