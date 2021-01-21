Глава украинской делегации подчеркнул: "Вопрос возвращения граждан - это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что частная PR-акция кума Путина Виктора Медведчука по перевозке пленных из оккупированного Донбасса уже невыполнима.

Об этом он сказал в эфире "5-го канала".

Глава украинской делегации подчеркнул: "Вопрос возвращения граждан - это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины".

"Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства. А если оно берется за это или это поддерживается Россией - то это означает только одно - сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять, так сказать, его авторитет", - заявил Кравчук.

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В то же время Кравчук сказал, что на этот раз удалось помешать Медведчуку.

"Этот вопрос уже остановился, очень просто. Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет чего-то - горючего или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? У этих людей есть паспорта? Они внесены в реестр соответствующий? Это же не просто путешествие на лошадях", - заявил Кравчук.

"Дорога очень дальняя и при этом межгосударственная. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал Кравчук.

Как Медведчук хотел пропиариться на украинских пленных

16 января ряд российских СМИ распространил новость, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства "ЛДНР" о намерении передать часть удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

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Автор: Виталий Саенко