Один из входов на станцию "Позняки" с сегодняшнего дня закрыли для замены турникетов.

В киевском метро продолжают действовать карантинные ограничения на вход, что провоцирует значительные скопления людей в пиковые часы.

Сегодня утром очередь образовалась перед входом на станцию "Позняки" в Дарницком районе, передает "Страна" в своем Телеграме.

"Утро в Киеве. О карантине все забыли. Дикая толкучка на входе в метро Позняки. Образовалась из-за того, что закрыли все двери кроме одной на входе в метро. В итоге - огромная толпа и никакой социальной дистанции", - говорится в сообщении.

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Вероятно, еще одной причиной скопления людей стало закрытие второго входа на станцию. Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" накануне сообщила, что в восточном вестибюле будут устанавливать современные турникеты. Из-за этого он не будет работать с полуночи 18 мая до 5 часов утра 22 мая. Речь идет о входе на станцию, расположенном со стороны "Харьковской".

Ранее в сети показали переполненную станцию "Лукьяновская". В столичной подземке тогда объяснили, что это явление является давно забытым часом пик. "Все уже отвыкли от этого и людям кажется, что на станции что-то произошло. Это не так. Закончился локдаун и люди вернулись к обычному ритму жизни. Пассажиров стало больше. Но в метрополитене действуют ограничения на случай большого пассажиропотока – на вход открыты две двери", – пояснили в КП "Киевский метрополитен".

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Автор: Юрий Годован