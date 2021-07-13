Участники заседания отметили, что этот случай с Владимиром Корниенко вызвал многочисленные негативные отзывы и комментарии в социальных сетях, в журналистском сообществе.

На внеочередном совместном заседании Секретариата и Ревизионной комиссии Национального союза журналистов Украины при участии руководителей Одесской, Ривненской и Волынской областных организаций союза рассмотрели случай, вызвавший общественный резонанс: принятие в ряды журналистской организации депутата Одесского городского совета Владимира Корниенко.

Вопрос о членстве Корниенко возникали во время проведения в Одессе региональных слушаний по вопросам безопасности журналистов. Такая ситуация наносит серьезный ущерб репутации всей журналистской организации, сообщает НСЖУ.

"Статус члена НСЖУ – это не грамота, не благодарность. Это свидетельство того, что человек выполняет журналистские обязанности. Удостоверение является подтверждением статуса журналиста во время аккредитации, в случае избиения и тому подобное. Зачем наделять удостоверением людей, которые не выполняют журналистскую деятельность? Областные организации, которые по уставу осуществляют прием в союз, должны осознавать: принимая в ряды союза публичного человека с ярко выраженной политической позицией, они фактически настраивают против союза всех оппонентов этой политической силы", – отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Читайте такжеНСЖУ: дополнительные запреты на рекламу нельзя вводить без консультаций с медиаотрасльюВ ходе обсуждения выступили первый секретарь НСЖУ Лина Кущ, председатель Ревизионной комиссии НСЖУ, первый заместитель председателя Киевской организации НСЖУ Алла Малиенко, секретари НСЖУ Владимир Данилюк, Виталий Голубев, Глеб Головченко, Константин Григоренко, Виктория Плахта, Валентина Душок, члены Ревизионной комиссии Иосиф Бурчо, Александр Кульбака, Виктор Лукьянов, Оксана Семенина, Сергей Воронский, председатель Ривненской областной организации НСЖУ Дмитрий Тарасюк и другие. Участники также заслушали объяснения председателя Одесской региональной организации НСЖУ Юрия Работина.

Приняв во внимание выступления, секретариат и ревизионная комиссия НСЖУ приняли решение о неподтверждении членства в Национальном союзе журналистов Украины депутата Одесского городского совета В. Корниенко. Правлению Одесской региональной организации рекомендовано безотлагательно отменить решение о принятии В. Корниенко в союз. Кроме того, создана рабочая группа из членов Секретариата и Ревизионной комиссии для организационной помощи Одесской региональной организации для предотвращения аналогичных случаев, негативно влияющих на репутацию союза.

Так, руководство НСЖУ предлагает областным организациям воздержаться от приема в НСЖУ людей, являющихся действующими депутатами советов всех уровней, кроме сельского, – до конца выполнения ими депутатских обязанностей. По итогам заседания будут сформированы рекомендации для областных/региональных организаций, направленные на ужесточение требований к приему новых членов союза.

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Автор: Григорий Бондарь