Новые Санжары 2: в Харькове в столкновении возле медучреждения травмированы двое полицейских

Люди протестуют против размещения в диспансере граждан, инфицированных коронавирусом.

В Харькове в результате столкновений возле областного специализированного диспансера радиационной защиты населения травмированы двое полицейских.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 22 июня в 09:30 у стен диспансера по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия медучреждения для приема граждан, инфицированных коронавирусом.

«Около 13:00 произошло столкновение, в результате которого двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени», - говорится в сообщении.

Травмированных полицейских доставили в больницу.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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