Иностранцами, которые находились на обсервации в Новых Санжарах, будет заниматься МИД - Аваков

Среди эвакуированных были граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины и других стран.

Иностранцами, которые находились на обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине, дальше будет заниматься Министерство иностранных дел.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

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«Всех эвакуированных украинцев доставят домой уже в ближайшее время, их уже ожидает транспорт. Что касается иностранцев, ими будут заниматься Министерство иностранных дел, посольства и консульства. Некоторые вылетают домой уже сегодня», - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинский центр «Новые Санжары» на Полтавщине. Сегодня, 5 марта, обсервация закончилась.

Среди эвакуированных были граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.