Начало весны в Украине отметилось очередной попыткой "легализовать" беспрепятственный выезд призывной части населения за границу. Речь идет про два законопроекта от 3 марта 2023 г.:

№9074 "Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно обеспечения украинским спортсменам возможности выезжать в условиях военного положения за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях"

№9075 "Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно особенностей выезда за границу в особый период студентов и других граждан, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации".

Если откровенно, эти законопроекты можно отнести к определенной степени популистическим. А чтобы не было сомнений в таких оценочных суждениях, разберемся, что же ими предлагается.

Спортсменам, тренерам, врачам, представителям команд и другим официальным лицам, которые являются военнообязанными, для участия в международных спортивных соревнованиях за рубежом для выезда из Украины тоже нужно собрать некоторые документы

Во-первых, речь идет о том, что в условиях военного положения, военнообязанные граждане Украины могут временно выезжать за пределы Украины, но для этого должны предоставить соответствующее письменное разрешение центра комплектования и социальной поддержки (воинской части – военнослужащим, СБУ, Службе внешней разведки – относительно собственных резервистов) или нотариально заверенную обязанность вернуться в Украину не позднее чем через 30 дней после выезда за границу.

Во-вторых, спортсменам, тренерам, врачам, представителям команд и другим официальным лицам, которые являются военнообязанными, для участия в международных спортивных соревнованиях за рубежом для выезда из Украины тоже нужно собрать некоторые документы. В частности предоставить письмо-подтверждение от Министерства молодежи и спорта, относительно выезда на международное спортивное мероприятие (или учебно-тренировочный сбор), или письмо-подтверждение от национальной федерации по виду спорта относительно выезда на международное спортивное мероприятие (при наличии подтверждения, что мероприятие проводится под эгидой соответствующей международной федерации, или национальной федерации страны назначения, или под эгидой органа власти страны назначения).

В-третьих, устанавливается, что граждане, выехавшие с территории Украины согласно первым двум правилам, но без уважительных причин нарушившие срок возвращения в Украину, несут ответственность за это в соответствии с действующим законодательством. Уважительными причинами при этом являются:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия, катастрофы, аварии;

пребывание на стационарном лечении;

выполнение задач в интересах Украины;

другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Впрочем, они могут быть и освобождены от предусмотренного законодательством наказания при условии, что добровольно перечислят средства на поддержку ВСУ на специальный счет. Речь идет о сумме, которая "равна размеру прожиточного минимума для трудоспособных граждан (официально установленного в Украине на день въезда в Украину), за каждую дополнительную (после завершения срока, в течение которого гражданин должен был вернуться в Украину) полную неделю пребывания за пределами Украины во время действия военного положения".

Это с большой вероятностью может привести к возникновению многочисленных подставных "федераций", которые будут предоставлять услуги по оформлению документов для выезда за границу

Простыми словами, в первых двух пунктах речь идет о том, что любой военнообязанный сможет без какого-либо, даже формального контроля или разрешения со стороны государства выехать за пределы Украины. Ведь нотариально заверенная обязанность или письмо частной спортивной федерации фактически не может контролироваться или проверяться государственными органами из-за отсутствия такого механизма. То есть, действующее законодательство, например, не предусматривает возложения на органы Государственной пограничной службы обязанности по проверке нотариальных документов или писем частных спортивных федераций.

Это с большой вероятностью может привести к возникновению многочисленных подставных "федераций", которые будут предоставлять услуги по оформлению документов для выезда за границу.

Фактически, это еще и приведет к тому, что в Центрах комплектования и социальной поддержки будет отсутствовать любая достоверная информация о количестве военнообязанных, находящихся в Украине (между Государственной пограничной службой и Центрами комплектования и социальной поддержки отсутствуют электронные системы, которые позволяют свободный обмен информацией, а законопроекты не предусматривают урегулирование этого пробела).

Законопроект не видит орган, в полномочия которого будет входить контроль за соблюдение сроков возвращения в Украину

Но это лишь первые два пункта. Однако изрядное любопытство вызывает и третий. Как уже было указано выше, он предусматривает ответственность лиц за нарушение порядка возвращения на территорию Украины. Даже не вдаваясь в детали относительно того, что ответственность наступает исключительно в случае отсутствия уважительных причин (а их перечень предоставлен), законопроект предусматривает, что лица, нарушившие срок возвращения в Украину, несут ответственность за это "в соответствии с действующим законодательством".

Объясню для тех, кто не имеет отношения к юриспруденции или не сталкивался с этим: действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности за невозврат в Украину лиц, выехавших во время действия военного положения. А, учитывая, что новые законодательные акты не предусматривают внесения изменений в Уголовный кодекс Украины или Кодекс Украины об административных правонарушениях, можно вполне справедливо констатировать, что ответственности просто не будет.

Впрочем, авторы законопроекта оставили здесь юридическую щель на случай, если когда-то в будущем Верховная Рада предусмотрит ответственность за невозврат в Украину и позволили не нести ответственность, если перечислить средства "на ВСУ".

Суммы, о которых идет речь, довольно смешные. Статья 7 ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" предусматривает, что с 1 января 2023 прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 684 грн. Если предположить, что военнообязанный должен был бы вернуться 30 апреля, но не вернулся, то до конца года, за 35 недель, "набежит" 93 940 гривень. Не так и дорого за индульгенцию от привлечения к ответственности. "Годовой абонемент" тоже не впечатляет - 142 252 гривень…

И еще один пробел: законопроект не видит орган, в полномочия которого будет входить контроль за соблюдение сроков возвращения в Украину.

Поэтому, исходя из содержания законодательных актов, вероятность их принятия Верховной Радой минимальна. Вряд ли кто-то из депутатов возьмет на себя риск поддержать такие условия выезда военнообязанных за границу.

Артем Устюгов, адвокат