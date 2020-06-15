Главные новости Украины за 15 июня: возобновление авиарейсов за границу и рекордная вспышка COVID-19 на Донетчине

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.

Украина возобновляет международное авиасообщение. На Донетчине зафиксировали рекордную вспышку заболевания COVID-19.

Возобновление полетов за границу

С сегодняшнего дня, 15 июня, Украина возобновляет регулярные авиарейсы за границу. При этом европейские границы для туристов остаются закрытыми по крайней мере до конца июня. К тому же не все границы откроют сразу.

Вспышка коронавируса на Донетчине

За сутки в Донецкой области наличие нового типа коронавируса подтвердили у еще 42 человек. Это самый высокий суточный прирост в регионе новых случаев заражения от начала пандемии.

Ситуация на Донбассе

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника.

Главные новости Украины: что важно знать 15 июня 2020

На Буковине COVID-19 диагностировали у почти четырех тысяч человек

В Одессе умерла спортсменка, получившая тепловой удар и исчезла во время марафона

В Одесской области в результате взрыва гранаты ранены пять человек

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