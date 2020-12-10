В Украине третий день подряд количество выздоровевших от коронавируса превышает число выявленных новых больных за сутки. В Минздраве разъяснили, как будет работать сфера торговли во время январского локдауна.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 13371 нового больного COVID-19. При этом в стране продолжает сохраняться положительная суточная динамика, ведь выздоровели за это время 13903 пациента.
От начала пандемии в стране лабораторно подтверждены 858714 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 465021 украинец выздоровел, 14470 - скончались.
Особенности январского локдауна
Во время усиленного карантина в январе заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.
Перемирие на Донбассе
Боевики увеличили количество провокаций на Донбассе - за сутки зафиксировано по меньшей мере девять фактов нарушений установленного перемирия.
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