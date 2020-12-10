Большую часть текущего года Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

В Украине третий день подряд количество выздоровевших от коронавируса превышает число выявленных новых больных за сутки. В Минздраве разъяснили, как будет работать сфера торговли во время январского локдауна.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине обнаружили 13371 нового больного COVID-19. При этом в стране продолжает сохраняться положительная суточная динамика, ведь выздоровели за это время 13903 пациента.

От начала пандемии в стране лабораторно подтверждены 858714 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 465021 украинец выздоровел, 14470 - скончались.

Особенности январского локдауна

Во время усиленного карантина в январе заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.

Перемирие на Донбассе

Боевики увеличили количество провокаций на Донбассе - за сутки зафиксировано по меньшей мере девять фактов нарушений установленного перемирия.

Главные новости Украины: что важно знать 10 декабря 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская