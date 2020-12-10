Метро в январе не будут закрывать / Фото УНИАН, Борис Корпусенко

Метро Киева в январе будет работать несмотря на усиленный карантин.

Об этом в Facebook сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

При этом он призвал пассажиров пользоваться общественным транспортом только при реальной необходимости.

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"Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важно соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Оставайтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей!",- написал Брагинский.

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Автор: Юрий Годован