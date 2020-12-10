Метро Киева в январе будет работать несмотря на усиленный карантин.
Об этом в Facebook сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.
При этом он призвал пассажиров пользоваться общественным транспортом только при реальной необходимости.
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"Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важно соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Оставайтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей!",- написал Брагинский.
Локдаун в Украине: что известно
- 9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе.
- Усилены ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.
- Об основных запретах во время январского карантина читайте по ссылке.
- Транспорт во время карантина в январе продолжит свою работу.
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