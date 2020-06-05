В Сумской области стенды о ремонте дороги повесили на стволы спиленных деревьев (фото)

Стенды установлены возле поселка Николаевка Белопольского района.

В Сумской области два информационных стенды о ремонте автомобильной дороги «Батурин-Конотоп-Сумы», который проводится в рамках правительственной программы, повесили на стволы спиленных молодых деревьев.

Соответствующие фото в Facebook опубликовал житель Сум Иван Кириченко.

В частности, на стендах размещена информация о дорожных работах на двух участках автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-61 «Батурин-Конотоп-Сумы», которые проводятся в рамках правительственной инициативы «Капитальный ремонт страны».

Указанные стенды держатся на спиленных стволах молодых деревьев. При этом один из стендов поврежден, он покосился и почти упал на землю.

Корреспонденту УНИАН автор фото сообщил, что стенды установлены вблизи поселка Николаевка Белопольского района.

Согласно информации, обнародованной на стендах, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Сумской области, а подрядчиком - компания «Роуд Констракшн», которая входит в состав группы компаний RGM group.

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