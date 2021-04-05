В связи с этим движение троллейбусов приостановлено, а маршрутные автобусы пытаются объехать места перекрытия дорог.

Сегодня у здания Полтавской облгосадминистрации предприниматели, не довольные закрытием непродовольственных рынков из-за карантинных ограничений, провели очередной митинг, а затем перекрыли центральные улицы областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге приняли более ста предпринимателей.

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По их словам, из-за карантинных ограничений непродовольственные рынки закрыты, а рядом с ними продолжают работу нелегальные торговцы.

Кроме того, людей возмущает, что они не получат обещанной денежной компенсации, поскольку она предусмотрена предпринимателям из регионов, которые вошли в «красную» зону, а Полтавщина до сих пор находится в «оранжевой».

Митингующие требовали встречи с председателем Полтавской ОГА Олегом Синегубовым. Однако представитель учреждения сообщил, что у чиновника важное совещание и к ним никто не выйдет.

Тогда митингующие решили перекрыть центральные улицы города - ул. Сенную и въезд на ул. Зыгина. Они решили пропускать только автомобили экстренной медицинской помощи.

В связи с этим движение троллейбусов приостановлено, а маршрутные автобусы пытаются объехать места перекрытия дорог.

Усиление карантина на Полтавщине

30 марта областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 3 до 17 апреля усилить карантинные ограничения на территории Полтавской, Горишнеплавненской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских территориальных громад.

На указанных территориях в этот период запрещена работа баров, ресторанов, кафе, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов и навынос. Также закрыты торгово-развлекательные центры, непродовольственные рынки, учреждения культуры, запрещено проведение всех массовых мероприятий.

1 апреля около 100 предпринимателей вышли на митинг под Полтавскую ОГА, протестуя против запрета на работу непродовольственных рынков.

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Автор: Олег Булашев