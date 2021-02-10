Злоумышленник совершил кражу, отбывая условно наказание за предыдущее преступление.

В Одессе задержан мужчина, укравший в центре города у иностранца дорогостоящую гитару во время уличного концерта.

Читайте такжеНе выходя из СИЗО: одесские заключенные обманули 10-летнюю девочку из Чернигова более чем на 40 тысяч гривенКак сообщили в Главном управлении

Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе на улице Дерибасовской, где 66-летний музыкант давал концерт.

«Когда он отложил в сторону электрогитару, злоумышленник украл ее, а на следующее утро пошел на местный рынок сбывать с рук. Там правоохранители и задержали правонарушителя и изъяли у него вещественное доказательство», - рассказали в главке.

Подозреваемым оказался ранее судимый 21-летний одессит, который во время кражи гитары находился на испытательном сроке за совершение аналогичного преступления.

Ему уже сообщили о подозрении в краже, совершенной повторно – ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он помещен в СИЗО.

Как уточнили УНИАН в райотделе полиции, потерпевший – гражданин Беларуси.

«Музыкант играл на улице, вокруг него собралось очень много людей. Когда он решил спеть «а капелла» и отложил в сторону гитару, она исчезла», - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, инструмент стоит десятки тысяч гривен, и иностранец очень переживал из-за его кражи. Сейчас гитара возвращена владельцу.

Повини по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая