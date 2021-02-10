В Одессе задержан мужчина, укравший в центре города у иностранца дорогостоящую гитару во время уличного концерта.
Читайте такжеНе выходя из СИЗО: одесские заключенные обманули 10-летнюю девочку из Чернигова более чем на 40 тысяч гривенКак сообщили в Главном управлении
Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе на улице Дерибасовской, где 66-летний музыкант давал концерт.
«Когда он отложил в сторону электрогитару, злоумышленник украл ее, а на следующее утро пошел на местный рынок сбывать с рук. Там правоохранители и задержали правонарушителя и изъяли у него вещественное доказательство», - рассказали в главке.
Подозреваемым оказался ранее судимый 21-летний одессит, который во время кражи гитары находился на испытательном сроке за совершение аналогичного преступления.
Ему уже сообщили о подозрении в краже, совершенной повторно – ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он помещен в СИЗО.
Как уточнили УНИАН в райотделе полиции, потерпевший – гражданин Беларуси.
«Музыкант играл на улице, вокруг него собралось очень много людей. Когда он решил спеть «а капелла» и отложил в сторону гитару, она исчезла», - рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, инструмент стоит десятки тысяч гривен, и иностранец очень переживал из-за его кражи. Сейчас гитара возвращена владельцу.
Повини по теме
- В Одессе после жестокого избиения хаски люди пикетировали полицию, требуя наказать виновного
- Одесский скульптор представил эскиз монумента коронавирусу, который планируется для Дубая (фото)
- Суд отпустил на свободу "антимайдановца", обвиняемого в покушении на одесского активиста
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram