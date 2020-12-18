Сержант хранил несколько тысяч патронов, закопав вдоль дороги. Ему назначено наказание в виде 2 лет дисбата.

В Одесской области за продажу боеприпасов осужден военнослужащий.

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Как сообщили УНИАН в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, 14 декабря Коминтерновский районный суд Одесской области признал виновным в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Злоумышленнику назначено согласованное сторонами наказание в виде 2 лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Кроме того, приговором суда мужчина лишен воинского звания «сержант».

«Установлено, что указанный военнослужащий-контрактник получил незаконным путем 4,1 тыс. патронов калибра 7,62×54 мм и 2 тыс. 224 патрона 5,4 ×39 мм, которые с целью дальнейшего сбыта перевез и закопал вдоль дороги, в Лиманском районе Одесской области», - рассказали в пресс-службе, добавив, что источник происхождения боеприпасов неизвестен.

Отмечается, что в июле за 10 тыс. грн он продал гражданину 880 патронов калибра 7,62х54, которые в соответствии с проведенной экспертизы являются боевыми припасами.

Во второй раз, в сентябре, за 3,5 тыс. грн военнослужащий сбыл тому же человеку 7 гранат РГД без запалов.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

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Автор: Лариса Козовая