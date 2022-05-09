Падитель уверен в победе Украины.

Начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель записал обращение о намерениях продолжать защищать Мариуполь, какими бы сложными не были условия.

Видео опубликовано пресс-службой Дежприкордонслужби.

"Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город-герой. Пограничники Донецкого пограничного отряда, пограничники Морского отряда, побратимы в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, продолжают выполнять свой долг. Да, мы находимся в очень тяжелых условиях. Сверхчеловеческих. Но вместе с тем продолжаем защищать свой край", — сказал в видеообращении.

По его словам, защитники города видят, какие шаги предпринимает военно-политическое руководство государства, и понимает - о них не забыли.

"Знаем, что о нас не забыли. Каждый день находимся на связи с руководством ведомства", - говорит он.

Падитель уверен в победе Украины.

"Хотя заверить всех: наш долг — защитить страну, восстановить ее целостность, сделать все, чтобы людьми, которые стоят на обороне города, в будущем гордились. Хочу заверить: правда на нашей стороне. Вера на нашей стороне. Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, 9 мая на Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и при поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.

"Не исключается возобновление бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3", - отметил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

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