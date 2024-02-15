Охранник школы, подвергшейся разрушениям, стал очевидцем атаки.

Вследствие ракетной атаки на Львов сегодня утром получило повреждения частное учебное заведение "Школа свободных и неравнодушных" – там выбиты оконные рамы, повреждены стены. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отметил соучредитель школы Юрко Назарук, на момент атаки заведение было закрыто, детей там не было.

По его словам, около 15 классов подверглись значительным разрушениям – смещены стены, проемы внутренних дверей, много обломков от выбитых окон.

На момент удара в школе находился охранник. Он поделился пережитым: "Прошлась волна. Все задрожало, всколыхнулось, начали камни сверху лететь. Это застало меня в коридоре, я начал ползти, спрятался за стену".

Последствия ракетной атаки на Львов 15 февраля - детали

Россия сегодня утром нанесла очередной ракетный удар по Украине, запустив 26 ракет разного типа. Силы ПВО смогли уничтожить лишь 13.

Среди целей, которые запустил враг, была "баллистика" - "Искандер-М"/ KN-23, а также ракеты "Калибр", Х-59, С-300 и Х-101/Х-555/Х-55.

По предварительной информации, на Львовскую область летели более 10 ракет. В результате атаки повреждены несколько энергообъектов во Львове. Также взрывной волной выбито более 400 окон в жилых домах, повреждены две школы и детсад. Пострадали трое львовян, им оказали помощь. Жизни этих людей угрозы нет.

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