Именно в Голованевском районе в 2009 году произошло убийство, в котором обвинили Лозинского.

Журналисты Бигус.инфо поинтересовались у жителей села Подвысокое Кировоградской области, почему те проголосовали на местных выборах за осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.

Об этом говорится в новом сюжете проекта Бигус.инфо.

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Сначала селяне отказывались отвечать, поддерживали ли Лозинского на выборах, но потом подтвердили.

"Это конфиденциальная информация. По результатам видно же, что проголосовали ... Это такое... Что было раньше - я там не был, что было раньше. Мы будем смотреть, что будет теперь", – сказал житель Подвысокого.

Это же в комментарии ведущему заявила другая жительница села. На уточнение журналиста, знает ли она об убийстве, совершенном Лозинским, женщина ответила утвердительно.

"Ну и что? Что тут такого? А сколько у вас там в Киеве депутаты убивают людей машинами насмерть сбивают. Да кто там знает, охотился ли?! Боже, ну как на охоту ходят, там случайности всякие есть", – сказала жительница.

Еще один мужчина объяснил, что Лозинский сделал "много добра".

"Вы знаете, сколько тут добра сделал? Ну и что! Другие тоже убивают. То здесь такого, что он человека убил. А сколько он добра сделал для людей. И люди за ним пошли: машину "скорую" взял, садик сделал, больницу делал, школу делал. Старикам дрова дает. Что вам надо", - пояснил он.

Дело Лозинского:

16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка.

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам сократил ему наказание до 10 лет заключения.

В июне 2014 года Бориспольский горрайонный Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Лозинского из колонии из-за болезни. В апреле 2016 года Апелляционный суд Киевской области признал правомерным и оставил без изменений это решение.

Впоследствии Лозинский покинул исправительную колонию в связи с условно-досрочным освобождением по решению суда.

6 мая 2019 года Днепровский райсуд Киева досрочно снял судимость с Лозинского. По мнению суда, после отбытия наказания в виде лишения свободы Лозинский своей примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

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Автор: Яна Ставская