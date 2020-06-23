В Киеве выпускники ПТУ пройдут государственную аттестацию онлайн

В этом году онлайн-тестирование Государственной квалификационной аттестации в столице будут проходить около 850 выпускников 17 учебных заведений.

В столичных заведениях профессионального (профессионально-технического) образования итоговая аттестация традиционно пройдет в формате онлайн-тестирования.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Такой вариант экзамена Киев, единственный в Украине, ввел еще 3 года назад. В этом году онлайн-тестирование Государственной квалификационной аттестации для контроля качества профессионально-теоретической подготовки, уровня профессиональных знаний, умений и навыков в столице будут проходить около 850 выпускников 17 учебных заведений», - информируют в КГГА.

Отмечается, что это выпускники, обучавшиеся на повара, кондитера, слесаря по ремонту колесных транспортных средств, водителя категории «С», «С1», электросварщика ручной сварки, токаря, штукатура, облицовщика-плиточника, маляра, агента по организации туризма, администратора, секретаря руководителя, учетчика по регистрации бухгалтерских данных.

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