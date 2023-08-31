В частности, в случае несоблюдения правил и выявления системных нарушений, это решение могут отменить.

В Киевской городской военной администрации призывают киевлян ответственно относиться к решению о продлении работы ресторанов и кафе до 23:00 и не устраивать шумных гуляний.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram. "Властями Киева принято решение о продлении работы заведений питания. Прошу взвешенно воспринять это решение. Это не значит, что война закончилась и кто-то дал зеленый свет громким гуляниям. Пользуйтесь с умом и ответственностью этой возможностью дольше вечером посидеть в кафе", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В частности, он призывает киевлян и гостей города помнить, что рядом с нами сотни тысяч тех людей, которые волнуются за своих родных на фронте, и сотни и тысячи близких, чьи родные погибли, а также тысячи тех, кто молится за исцеление своих раненых в госпиталях.

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"Поэтому давайте будем в это время отзывчивыми и адекватными. А еще давайте помнить, что весь мир нам помогает сегодня. Поэтому мы должны знать меру в отдыхе. Мы будем пристально следить за соблюдением владельцами и посетителями заведений всех необходимых правил и законов. В случае выявления системных нарушений по Киеву, мы готовы отменить это продление работы. Поэтому - будьте сознательными", - подчеркнул Попко.

Также он призвал не забывать помогать вооруженным Силам Украины и таким образом приближать мир в Украине.

Работа ресторанов в Киеве

Как сообщал УНИАН, Совет обороны города Киева принял решение, что столичные заведения общественного питания с 1 сентября продлят время работы на один час - до 23:00.

Предприниматели обосновывали целесообразность такого решения во время встречи с городскими властями.

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