Также в столице также закрыты 9 детских садов и 103 группы еще в почти 100 дошкольных учреждениях.

В столице на карантин из-за заболевания COVID-19 среди учеников и учителей закрыты 8 школ, 449 классов переведены на дистанционное обучение.

Читайте такжеВ Киеве после каникул возобновляется учеба: сколько школ останутся на карантинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева.

"На карантин в Киеве остаются закрытыми 8 школ. А также на дистанционном обучении 449 классов в 133 школах столицы. Болеют COVID-19 559 учеников и 567 педагогов", - сказала Зиновьева.

По ее словам, также закрыты на карантин 9 детских садов столицы и 103 группы в почти 100 дошкольных учреждениях.

Посещаемость детских садов сегодня составляет более 52%.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 507 человек, из них 52 ребенка в возрасте от двух месяцев до 17 лет. В больницы за минувшие сутки госпитализированы 38 пациентов с коронавирусом. За сутки 9 человек умерли в результате осложнений болезни.

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Автор: Инна Андалицкая