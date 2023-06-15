Пчелы в столице решили жить на терминале для оплаты услуг.

В центре Киева живет большой пчелиный рой.

Семейство насекомых заметили недалеко от станции метро "Дворец Украина". Видео, на котором засняты пчелы, опубликовал в четверг утром, 15 июня, Telegram-канал "Реальный Киев | Украина". На ролике видно, что очень много насекомых находятся на терминале, с помощью которого можно оплатить различные услуги.

Стоит отметить, что новый дом пчел находится на пути к метро напротив одной из кофеен, то есть в достаточно людном месте. Как известно, если расшевелить рой, можно нарваться на большое количество укусов, а из-за этого в худшем случае возможна даже смерть пострадавшего.

Интересные новости Киевской области - сегодня это стоит знать

В начале июня в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что в Бородянке рыбак в водоеме обнаружил очень опасную вещь.

У мужчины запутались снасти, он ощупывал дно и нашел железный предмет, который оказался боеприпасом к ручному противотанковому гранатомету. Об опасной находке в экстренные службы сообщила жена рыбака.

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