Все это время ребенок находился в глубокой коме.

В Хмельницком умерла 4-летняя девочка из села Ходаковцы. Ее две недели назад госпитализировали с многочисленными травмами в реанимацию, после того как ее жестоко избила собственная мать.

Читайте такжеНа Закарпатье мужчина избил 12-летнюю девочку за то, что она въехала в него на велосипедеКак говорится в сюжете ТСН, ребенок был в глубокой коме. У нее были ушибы внутренних органов и сломана рука. Тогда правоохранители в избиении девочки заподозрили ее 34-летнюю мать, которая все обвинения отрицала. Мол, у дочки были приступы эпилепсии, при которых она так сильно побилась.

Слова матери опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе ее и старшую сестру. Дети были отобраны у женщины по недосмотру.

Суд избрал матери меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. После смерти ребенка дело квалифицируют как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. В случае доказательства вины женщины — ее могут посадить на срок от семи до десяти лет.

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Автор: УНИАН