Боевик воевал против ВСУ на Донбассе, а затем отбыл наказание в России за незаконные сделки с наркотиками.

В Харьковской области правоохранители выявили и задержали боевика террористической организации «ЛНР».

Читайте такжеКонтрразведчики разоблачили двух граждан РФ, которые пытались вступить в ряды НацгвардииОб этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса.

«В составе незаконного вооруженного формирования так называемого «народного ополчения Донбасса» он запугивал мирное население временно оккупированной Луганской области, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство.

«Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину», - сообщили в ведомстве.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

По информации Харьковской областной прокуратуры, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 258-3, 263 Уголовного кодекса, а именно участие в террористической организации и незаконное обращение с боевыми припасами.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Светлана Макринская