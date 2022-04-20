Мужчина и его коллега всеми силами помогали девочкам, получившим серьезные травмы.

На Киевщине врачи-ветеринары спасали раненых детей и делали им операции. Мужчина и его коллега заботились о девочках, которые попали под вражеский обстрел.

О невероятной истории человечности и доброты сообщает ТСН.

Городок Клавдиево-Тарасово расположен между Бородянкой, Ворзелем и Макаровым, сюда русские войска не заходили. Бои шли вокруг. По словам местных, все потому, что у россиян были старые карты, на них Клавдиево - это сплошные болота.

Александр живет в Клавдиево, он работал ветеринаром в клинике в Миле. Оттуда он забрал к себе домой почти всех своих пациентов. К ним присоединились и другие животные, которых спасла его коллега Катя из соседних сел.

Однако однажды ветеринарам пришлось стать хирургами и спасать детей. Две сестрички, 7-летняя Настя и 11-летняя Лида, попали под обстрел. Оккупанты расстреляли машину, в которой они ехали с отцом. Девочки получили многочисленные осколочные ранения. Ветеринар и его коллега решили помочь сестрам. Операция проводилась в детсаду.

"Нам сказали, что нужно зашить осколочные раны. Но оказалось, что там стреляные раны головы у одной и второй девочки. Та, что помладше, там, к сожалению, была травма тотальная... практически все левое полушарие было наружу. А у старшей там, разумеется, разграничение тканей головы, она очень кричала", - рассказала Екатерина.

Ветеринары проводили операции, ставили девушкам капельницы и давали им обезболивающие, которые в мирное время использовали для животных. К сожалению, лекарств было очень мало. У девушек были сильные отеки, ветеринары делали все, что могли.

Девочки жили в детсаду, где тогда и даже сейчас до сих пор нет света и отопления. Ветеринары грели сестричек бутылками с теплой водой, накрывали их одеялами на которых остались следы от крови детей.

"Младшая, к сожалению, ночью ушла. Она не пришла в себя. Она приехала в коме ,и в коме ушла", - с грустью рассказал Александр.

А старшая девочка пришла в себя, ее нужно было вывозить. Ветеринары проложили маршрут с остановками в Ворзеле и Буче, где ребенка ждали врачи. Отец повез дочь, однако оккупанты не дали им доехать до Киева. В Буче семью вновь обстреляли.

Однако впоследствии ветеринары узнали, что девочка и ее папа живы. Сейчас они уже в Италии, врачи провели несколько операций. Ребенок сильно пострадал, однако точно идет на поправку. Отец девочки благодарен всем, кто помог спасти его дочь.

"Спасибо, что они возле нас и днями, и ночами крутились, и может лучше, чем к своим собственным детям относились. Спасибо и клавдиевским и ворзельським врачам, и бучанским", - говорит отец ребенка.

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