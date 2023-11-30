Оккупанты ставят на учет квартиры, владельцы которых выехали из города, и передают их в пользование коллаборантам или военным РФ.

Российские захватчики массово "отжимают" квартиры во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. Враг проводит "национализацию" жилья, владельцы которого выехали из города.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В "национализированных" квартирах украинцев оккупанты расселяют российских военных и коллаборантов.

"Большинство местного населения не поддержало оккупацию и выехало из города, поэтому сейчас в Энергодаре большинство квартир пусты и "подлежат национализации". Такие квартиры россияне ставят на учет и передают в пользование коллаборантам, военным и их семьям", – объяснили в ЦНС.

Отмечается, что сейчас в городе продолжается расселение новой партии оккупантов, которые занимают квартиры украинцев.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики "отжимают" жилье украинцев не только в Энергодаре. Ранее сообщалось, что к таким действиям россияне прибегают и в Токмаке Запорожской области. При этом там оккупанты "нацелились" на квартиры с отоплением.

Тем временем Россия работает над тем, чтобы изменить демографический состав временно оккупированных территорий – враг "переселяет" туда мигрантов из Центральной Азии. Их количество уже перевалило за 100 тысяч человек. Как следствие – на оккупированных территориях Украины создан ряд этнических преступных группировок.

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