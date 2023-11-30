Российские захватчики массово "отжимают" квартиры во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. Враг проводит "национализацию" жилья, владельцы которого выехали из города.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В "национализированных" квартирах украинцев оккупанты расселяют российских военных и коллаборантов.
"Большинство местного населения не поддержало оккупацию и выехало из города, поэтому сейчас в Энергодаре большинство квартир пусты и "подлежат национализации". Такие квартиры россияне ставят на учет и передают в пользование коллаборантам, военным и их семьям", – объяснили в ЦНС.
Отмечается, что сейчас в городе продолжается расселение новой партии оккупантов, которые занимают квартиры украинцев.
Ситуация на оккупированных территориях
Российские захватчики "отжимают" жилье украинцев не только в Энергодаре. Ранее сообщалось, что к таким действиям россияне прибегают и в Токмаке Запорожской области. При этом там оккупанты "нацелились" на квартиры с отоплением.
Тем временем Россия работает над тем, чтобы изменить демографический состав временно оккупированных территорий – враг "переселяет" туда мигрантов из Центральной Азии. Их количество уже перевалило за 100 тысяч человек. Как следствие – на оккупированных территориях Украины создан ряд этнических преступных группировок.