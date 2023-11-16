Примечательно, что в этом отряде всего 15 человек.

Российские захватчики решили создать во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области отряд так называемого "народного ополчения". Туда набрали коллаборантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что недавно эти так называемые "ополченцы" приняли присягу на верность врагу. Теперь они патрулируют оккупированный город вместе с захватчиками и помогают им оказывать давление на население Энергодара.

"Однако главная идея создания такого отряда – пропаганда, ведь это позволяет российским апологетам лжи рассказывать о "народной поддержке оккупации". Заметим, что отряд из 15 человек создали только через два года оккупации, а местный добровольческий батальон вообще укомплектован из россиян и сербов", – говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированной Запорожской АЭС из-за некомпетентных действий россиян произошел частичный блэкаут. Как рассказали в "Энергоатоме", произошло обесточивание на шестом энергоблоке станции. Из-за этого запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

На оккупированной Херсонщине россияне усилили репрессии подростков. Захватчики ищут молодых людей, которые, по их мнению, могут помогать Силам обороны Украины.

В то же время на оккупированной части Донецкой и Луганской россияне уничтожили почти всю украинскую литературу. В библиотеках таких книг почти не осталось.

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