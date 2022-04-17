18 апреля он будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 5:00.

На Днепропетровщине в ночь с 23 на 24 апреля отменено комендантский час.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он напомнил, что сегодня начальник областной военной администрации Валентин Резниченко подписал распоряжение о сокращении в области комендантского часа.

С понедельника, 18 апреля, он будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 5:00.

"Теперь насчет Пасхи. Комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля отменен. Все верующие смогут посетить богослужения. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта. Употреблять алкогольные напитки в общественных местах людям запрещено", - отметил председатель облсовета.

Он добавил, что за безопасностью в усиленном режиме будут следить сотрудники Нацполиции вместе с военными ВСУ.

Лукашук призвал местных жителей отнестись к временному снятию ограничений максимально ответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее продолжительность комендантского часа уменьшили в Киеве. С 17 апреля он будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше - продлится с 22:00 до 5:00 утра.