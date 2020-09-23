В результате инцидента никто не пострадал.

В Днепре минувшей ночью мужчина полез по газовой трубе к женщине на 16-й этаж после ее запрета пускать его в подъезд.

Подробности необычного инцидента сообщило издание "Информатор".

Он произошел в ночь на среду. Подняться традиционным способом мужчине не разрешила консьерж по просьбе хозяйки квартиры, которая не позволила пускать его к ней. По словам консьержа, мужчина вышел из подъезда, а спустя какое-то время жильцы увидели, как он поднимается по трубе наверх. Консьерж вызвала полицию, на место также приехали спасатели.

Участником инцидента оказался парень 1991 года рождения, он пострадал. Копы установили, что ему удалось добраться до 11-го этажа, а потом он самостоятельно спустился, без помощи спасателей. Однако между 6 и 7 этажами осталась висеть его куртка, которую спасатели впоследствии пытались достать при помощи автолестницы.

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Автор: Юрий Годован