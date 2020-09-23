Спасатели доставали куртку / Информатор Днепр

Подробности необычного инцидента сообщило издание "Информатор".

Он произошел в ночь на среду. Подняться традиционным способом мужчине не разрешила консьерж по просьбе хозяйки квартиры, которая не позволила пускать его к ней. По словам консьержа, мужчина вышел из подъезда, а спустя какое-то время жильцы увидели, как он поднимается по трубе наверх. Консьерж вызвала полицию, на место также приехали спасатели.

Поднялся и спустился парень самостоятельно / Информатор Днепр

Участником инцидента оказался парень 1991 года рождения, он пострадал. Копы установили, что ему удалось добраться до 11-го этажа, а потом он самостоятельно спустился, без помощи спасателей.  Однако между 6 и 7 этажами осталась висеть его куртка, которую спасатели впоследствии пытались достать при помощи автолестницы.

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Автор: Юрий Годован