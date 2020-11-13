В горсовете отмечают, что потери от карантина в этом году для бюджета Чернигова превышают сумму в более 200 млн грн.

Исполком Черниговского городского совета направил обращение к Кабинету министров Украины, народным депутатам от Черниговской области об отмене карантина выходного дня.

Как сообщила пресс-служба городского совета, решение принято сегодня во время внеочередного заседания исполкома.

Читайте такжеНет полномочий: Шмыгаль отреагировал на "карантинное" неповиновение мэровВ тексте обращения указывается, что внедрение таких жестких карантинных мер состоялось без какого-либо исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19, а также без проведения консультаций по крайней мере с городскими головами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые понесут наибольшие потери.

Также подчеркивается, что городской бюджет Чернигова в результате введения карантина выходного дня в ноябре понесет существенные потери в дополнение к потерянным 200 млн грн, обусловленным введением карантина в 2020 году.

«Предприниматели понесут убытки, трудоспособное население останется без работы и средств для существования, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений, что приведет к невозможности надлежащего обеспечения жизнедеятельности города», - говорится в решении.

В связи с этим исполком Черниговского горсовета обратился к правительству и народным депутатам с просьбой отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления с учетом эпидемиологической ситуации на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

"У нас стабильная контролируемая ситуация. Мы, взвесив все "за" и "против", принимаем взвешенное решение, что нужно более детально сделать расчеты: к чему приведет карантин выходного дня. И самое главное - это компенсаторные моменты: какова будет компенсация и работодателям, и работникам, как она будет осуществляться, в каких суммах, в какой период времени», - акцентировал городской голова Владислав Атрошенко.

Заместитель городского головы Александр Ломако в Facebook назвал карантин выходного дня "украинским ноу-хау".

"У нас, оказывается, особый штамм вируса – наиболее опасный в субботу и воскресенье. Сотни тысяч предпринимателей по всей стране и миллионы их сотрудников понесут существенные финансовые потери. Думаю, это единственный результат этого непродуманного решения. К сожалению, количество заболевших продолжит расти - новые антирекорды впереди", - отметил он.

Также Ломако отметил, что постановление Кабинета министров прописано так, что местные органы власти не могут смягчить его нормы. Решение правительства имеет высшую юридическую силу.

По его мнению, полиция будет показательно наказывать нарушителей, а размеры штрафов – существенные (170 тыс. грн).

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Ирина Синельник