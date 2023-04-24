Решение о принудительной эвакуации детей из города действует с 8 апреля.

В Авдеевке продолжается принудительная эвакуация детей, пока в городе остается только один ребенок.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш пояснил "Радио Свобода", что по законодательству, ребенка должен сопровождать хотя бы один из родителей. Поэтому те, кто не хочет эвакуироваться из Авдеевки, меняют место жительства и прячут детей от эвакуационных групп. "Не можем его найти, родители прячут его, скрывают. Но ничего, найдем и вывезем", – добавил он.

Также глава МВА рассказал, как люди пытаются избежать эвакуации. "Прячут где угодно. У родственников, у знакомых, у не очень знакомых, чтобы только не ехать на более безопасные территории, не только Донецкой области, но и вообще Украины. У родственников, у дедушек, у бабушек. Выдумывают что угодно. Что детей вывезли, что они у каких-то несуществующих родственников, которые непонятно, где живут, у которых нет телефонов. Такие глупости иногда рассказывают. Просто шпионские страсти. И когда уже действительно работала принудительная эвакуация, когда находили, мы от них больше не отходили до того момента, пока они уже не садились в бронекапсулу и не ехали с нами. Потому что до того были такие варианты,"дайте нам время, мы через два дня уедем". Или "мы соберем вещи, завтра за нами заедьте". Завтра полиция или "Белые ангелы" заезжают, а они уже поменяли локацию", - рассказал он.

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Также Барабаш проинформировал, что после объявления принудительной эвакуации примерно 40 семей с детьми самостоятельно выехали из Авдеевки сами, еще 10 пришлось искать.

Эвакуация детей: что известно

Как сообщал УНИАН, с начала апреля в 21 населенном пункте Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей. На момент ее объявления там оставалось 126 детей.

Решение о принудительной эвакуации детей из Авдеевки действует с 8 апреля. 10 апреля в Донецкой ОВА отмечали, что в городе, который превратили в сплошные руины, все еще остаются около 1800 человек.

11 апреля из Авдеевки эвакуировали семью с двумя детьми, которую пришлось уговаривать около полугода. Чтобы избежать эвакуации, родители детей даже переехали на другой адрес, но в конце концов их удалось убедить.

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