Студентов и абитуриентов призвали смело учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года.

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового украинского правописания.

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Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, такое заявление сделала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания. То есть, апелляция Кабинет Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена.

Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, – можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются действующими", - пояснила замминистра.

Новое украинское правописание отменили: что известно

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его. Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступило ОО "Правовое государство". Позже суд объединил оба производства в одно.

28 января ОАСК удовлетворил иски полностью. В суде заявили, что Кабинет министров при принятии указанного постановления действовал вне своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов, поэтому суд признал его незаконным и недействительным.

В Минюсте заявили, что правительство будет обжаловать решение ОАСК.

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Автор: Дмитрий Захаров