Глава Тернопольской ОВА отметил, что главы громад будут нести персональную ответственность за работу "Пунктов несокрушимости" и пригрозил сделать их у них дома.

В городе Збараж Тернопольской области женщину с ребенком не пустили в "Пункт несокрушимости", чтобы зарядить мобильный телефон.

Об этом критическом случае рассказал во время совещания глава Тернопольской ОВА Владимир Труш. По его словам, работница ЦНАПа, где был развернут такой пункт, заявила, что она "ничего не знает и здесь ничего не работает, до свидания", хотя в помещении было светло.

"У этой работницы тепло, есть свет, интернет. Сегодня глава громады мне объясняет, что эта работница не сориентировалась. Со среды? Так сделайте так, чтобы сидящие в этих пунктах очень быстро ориентировались. Если уже на западе Украины, в Тернополе, где не прилетают ракеты, ничего не прилетает, негде людям зарядить телефон, выпить горячего чая или банально согреться - то грош цена вам всем. Давайте, чтобы мы не делали еще 55 новых "Пунктов несокрушимости" у глав громад дома", - заявил Труш.

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Он отметил, что главы местных громад будут нести персональную ответственность и призвал жителей области сообщать о случаях ненадлежащей работы таких пунктов.

"Недопустимо, чтобы человеку отказали в помощи или на локации не было предусмотренного набора услуг", - подчеркнул Труш.

Пункты несокрушимости в Украине

На фоне массированных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в нашем государстве появились "Пункты несокрушимости", в которых есть свет, интернет, вода и аптечка. Здесь можно согреться и бесплатно зарядить телефон.

В частности, 24 ноября на фоне устроенного накануне россиянами блэкаута, в Украине открылись более 3700 "пунктов несокрушимости" для пребывания людей во время длительного отключения электроэнергии или тепла.

Найти ближайший к дому "Пункт несокрушимости" можно на этой карте.

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