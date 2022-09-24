Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что таким образом Международный комитет Красного Креста нарушил свой мандат и обязательства.

Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Ни один из военнопленных, которых мы освободили, не видел представителя Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК, и мы должны об этом публично говорить", - сказал он.

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По словам Лубинца, у него предварительно запланирована встреча с руководством МККК в Женеве.

"Я туда еду в начале октября именно по этой ситуации. Их мандат должен заставлять страну-агрессора выполнять Женевские конвенции... Они присутствовали во время выхода из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, за этим следить, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что это вообще не происходило", - добавил омбудсмен.

Большой обмен военнопленными: детали

21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

В частности, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

По информации МВД, из российского плена удалось освободить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины.

200 украинцев обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Украина обменяла 55 российских пленных.

По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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