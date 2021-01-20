Сегодня суд завершил подготовительное заседание и назначил рассмотрение дела по существу на 28 января.

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего мэра Славянска и действующего депутата местного горсовета от "Партии мира и развития" Нелю Штепу, обвиняемую в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Елена Глибко.

Сегодня суд заслушал еще одного свидетеля - Елену Пивовар, которая рассказала об угрозах, которые, по её мнению, связаны с тем, что её муж является свидетелем по делу.

Сама Штепа заявила, что с угрозами не связана.

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Она также просила суд не назначать ей круглосуточный домашний арест из-за того, что ей необходимо днем ходить на работу.

Судья Глибко ходатайство прокурора удовлетворил частично и применила к Штепе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 22:00 до 5:00.

Мера пресечения действует до 19 марта.

Кроме того, сегодня суд завершил подготовительное заседание и назначил рассмотрение дела по существу в 10:30 28 января.

Чем известна Неля Штепа

Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича.

Во время оккупации Славянска весной 2014 года Штепа поддержала боевиков.

Украинские правоохранители задержали её в июле 2014 года. Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Судьям она заявила, что призвала президента РФ Владимира Путина войти в Славянск и "защитить" её якобы под давлением боевиков.

В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала приговорить Штепу к пожизненному заключено, тогда суд арестовал Штепу.

Однако в 2017 году меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест, срок действия которого истёк в начале 2018 года.

С тех пор к Штепе не применялись никакие меры пресечения.

Приговора по отношению к ней нет до сих пор - дело рассматривается в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

По решению Евросуда по правам человека Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации от Украины за "нарушение права на свободу".

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Автор: Антонина Доломанжи