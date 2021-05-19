Без вести пропал Владислав Ковтонюк / фото dnepr.express
В Днепре разыскивают пропавшего без вести 21-летнего Владислава Ковтонюка, который выехал на службу в воинскую часть и пропал.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
Сообщается, что парень вышел из дома 13 мая около 06:00.
Приметы пропавшего без вести парня: рост 185 см, полного телосложения, темные коротко подстриженные волосы.
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