Медицинскую документацию на время расследования по факту смерти ребенка изъяли, а семейного врача от работы не отстраняли.

В Волынской области умерла полуторагодовалая девочка. У ребенка поднялась температура, а помощь от медиков ребенок вовремя не получил.

О том, что произошло и кто виноват в смерти ребенка разбирались Волынские новости. По данным издания 14 мая скончалась 1,5-летняя Юлиания из многодетной семьи. Мама девочки Екатерина убеждена, если бы семейный врач Наталья К* не отказалась осмотреть ребенка ночью, то утром, беды можно было бы избежать. Кроме того, женщина обвиняет в смерти дочери дежурную медсестру приемного отделения, которая не вызвала педиатра и рентгенолога.

"Еще в понедельник, 10 мая, у Юлиании поднялась температура до 37°C. Мы вызвали сельского фельдшера, которая осмотрела ребенка, обследовала его горло - в тот день у дочери и впрямь лез зуб. Чтобы облегчить состояние, нам назначили жаропонижающий препарат "Нурофен". На следующий день ребенок чувствовал себя нормально, правда, температура держалась в пределах 37,2°C. Во вторник вечером температура тела поднялась до 40°C", – рассказывает многодетная мама.

По словам женщины, фельдшер в тот вечер сделала девочке жаропонижающий укол, но температура не спадала, поэтому врач посоветовала родителям везти ребенка в больницу.

Женщина говорит, что собираясь в больницу, позвонила семейному врачу, но та ответила: "Мамочка, а я что, должна круглосуточно работать?"

"Приехали мы в приемное – свет в кабинетах есть, а никого нет. Муж держит ребенка на руках, а он горит. Я не придумала ничего лучше, чем позвонить на 103 и сообщить скорую, что мы уже ждем в приемном отделении с больным ребенком. Через две минуты пришла дежурная медсестра. Она взяла ручку и бумажку, чтобы нас оформить в больницу. Я ей пыталась объяснить, что у меня ребенок горит, и попросила, чтобы она отложила ручку и вызвала педиатра. Из реанимации к нам спустился анестезиолог. Он заглянул ребенку в горло, не послушав его. Тогда сказал медсестре, чтобы вызвала педиатра, потому что, мол, он - не детский врач", - говорит Екатерина.

Читайте такжеНа Волыни умерла 1,5-летняя девочка, которую отказалась осмотреть врач – СМИЖенщина рассказывает, что в медучреждении ребенку снова вкололи жаропонижающее средство и сказали ждать пока откроется поликлиника, чтобы сделать анализы.

"То есть с 4:00 и до 9:00 я должна была ждать, когда придут все врачи? Тем более, кто живет в Старой Выжевке, тот знает, что в 9 часов в поликлинике приема еще нет, потому что врачи пьют кофе и чай. Я пошла в машину, потому что в помещении больницы было холодно, ко мне не приходил никто", – рассказала женщина.

Родители решили поехать к фельдшеру в село Дубечно, где новая хорошая амбулатория, там им сделали все анализы. Общий анализ крови не показал никаких тревожных симптомов – все показатели были в норме. В амбулатории ребенка осмотрела врач и сказала, что у малышки режутся зубы и несколько раздраженное горло и посоветовала родителям перестраховаться и сделать снимок легких ребенка. Направление даты она не смогла, поскольку ребенок зарегистрирован у другого семейного врача. Девочке назначили "Амброксол" и ингаляции.

Под вечер в четверг, 13 мая, у ребенка началась рвота, а ацетон просто зашкаливал. Многодетная мама уверяет, что 13 мая в течение всего дня пыталась дозвониться до семейного врача, но не шел даже гудок.

"Я обвиняю семейного врача за то, что она не явилась осмотреть моего ребенка по собственной воле. Она даже не захотела, чтобы мы ее забрали и привезли сюда в больницу. Кроме того, я обвиняю ту дежурную медсестру, которая, когда мы поступали в стационар, не вызывала педиатра и того, кто сделал бы рентген. Я убеждена, что Юлианию можно было спасти при условии нормального и своевременного отношения врачей", – говорит женщина.

По словам Екатерины, она нашла мертвым своего ребенка, когда та спала в постели ночью 14 мая.

"В 2:30 Юлианочка еще проснулась, попила водички, поцеловала меня, обняла и уснула. И все, больше я ее живой не видела", – говорит мать.

Директор КП "Старовыживская многопрофильная больница" Татьяна Свиржевская уверяет, что медсестра учреждения пошла запустить анализатор, а родители вместе с ребенком сели в авто и поехали. Врач убеждает, что в больнице анализы делают ночью и в выходные, а то, что мама умершей девочки говорит, что ей не захотели делать анализы ночью - это неправда.

"У девочки была высокая температура. Ребенка осмотрел дежурный врач и сказал, что нужно ложиться в больницу. Мама от госпитализации отказалась, мотивируя это тем, что у нее есть трехмесячный ребенок, находящийся на грудном вскармливании. Женщине предложили ложиться в больницу с двумя детьми, но она не захотела. Тогда в больнице сделали ребенку жаропонижающую инъекцию и мама сказала, что если температура будет падать, то поедет домой и в стационар ложиться не будет. Взяла девочку на руки и пошла в машину. На утро медсестра сообщила семейному врачу о том, что есть такой случай и есть такой ребенок", – рассказывает Свиржевская.

Медицинскую документацию на время расследования по факту смерти ребенка изъяли, а семейного врача от работы не отстраняли.

Во врачебном свидетельстве о смерти Юлиании Курилюк, утвержденном Ратновским мейжрайонным отделением Волынского областного бюро судмедэкспертизы, указали диагноз, определенный после вскрытия: "Легочно-сердечная недостаточность. Двусторонняя долевая пневмония".

По факту смерти ребенка открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 п. 2 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") и по заявлению матери - по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником"). Сейчас продолжается досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка.

В свою очередь семейный врач Наталья К*, которую родители обвиняют в смерти ребенка, заявила, что будет судиться с родителями девочки за клевету.

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Автор: Ирина Погорелая