В Украине создадут карту уязвимых к затоплениям зон, чтобы "управлять рисками"

По словам премьер-министра, работа уже ведется.

В Кабинете министров создадут карту возможных затоплений в областях Украины. На данный момент ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплениям.

Читайте такжеЕвросоюз поможет Украине с ликвидацией последствий паводковОб этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, согласно соглашению об ассоциации с Евросоюзом, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить и начать внедрение планов управления рисками затопления.

«Это даст возможность управлять рисками наводнения. В настоящее время ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению», - заявил Шмыгаль.

Ранее УНИАН писал, что для преодоления последствий стихийного бедствия на западе нужно еще около 2 миллиардов гривень.

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