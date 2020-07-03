Для преодоления последствий стихийного бедствия на западе нужно еще около 2 миллиардов гривень – Шмыгаль

На сегодняшний день на восстановление инфраструктуры и компенсацию убытков от наводнения выделено более 754 миллиона гривень.

Для преодоления последствий стихийного бедствия на западе Украины нужно еще около 2 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что на сегодняшний день на восстановление инфраструктуры и компенсацию убытков от наводнения выделено более 754 млн грн.

По его словам, в частности Закарпатской облгосадминистрации выделено 30 млн грн, Ивано-Франковской - 480 млн грн, Львовской - 10 млн грн, Черновицкой - 30 млн грн.

Как напомнил Шмыгаль, семьям людей, погибших во время наводнения, будет оказана помощь в размере по 200 тыс. грн, владельцам жилых домов, которые полностью разрушены - по 300 тыс. грн на семью, на капитальный ремонт домов - по 50 тыс. грн, а возмещение поврежденных жилых домов - по 20 тыс. грн.

Он также сообщил, что, в частности, ГСЧС выделено 41 млн грн, Нацгвардии - 22 млн грн, Нацполиции - 19 млн грн.

По словам премьера, в основном эти средства направлены на топливо для техники, которая будет задействована для спасения людей и ликвидации последствий наводнения.

Комментируя необходимость выделения еще средств на преодоление последствий наводнения, Шмыгаль заявил, что очень важно проследить, чтобы эти средства были использованы по назначению.

По его словам, важно понимать, чтобы эти средства, которые выделены ОГА и будут распределяться между пострадавшими, были распределены справедливо.

Как сказал Шмыгаль, наступает ответственность местных властей за распределение этих средств. "Важно, чтобы средства попали к каждому пострадавшему человеку", - подчеркнул Шмыгаль.

Он заявил, что в последние 10-15 лет государство использовало десятки миллиардов гривен на противопаводковую инфраструктуру, берегоукрепление, дамбы, но "мы видим каждый год, что этот вопрос встает снова и снова".

По словам Шмыгаля, это может свидетельствовать о неэффективности использования таких средств в прошлые периоды, и теперь эти подходы должны измениться, и "очень важно - проследить за целевым использованием этих средств".

Он отметил, что вместе с министрами будет инспектировать, как используются выделенные средства местными властями, и "здесь важно, чтобы потом никто не говорил, что мы не предупреждали - контроль будет довольно жестким".

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