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Настоящее Фраголино впервые в Украине

11:29, 21 мая 2020
Общество
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НК

По итогам сравнительной дегустации игристых вин максимальные 105 баллов получило фраголино от винного дома «Бартолетти», которое компания «Global Spirits» производит в Италии под брендом «Villa Mare». Обойдя при этом игристое «Fiorelli», фраголино «Villa Mare» одержало абсолютную победу. Дегустаторы назвали игристое шедевром в мире фраголино. Потребители также отметили нежный вкус с тонким ароматом спелой земляники.

Представители бренда «Villa Mare» успех своего продукта объясняют тем, что уникальные купажи создают мастера-виноделы в пятом поколении. Многолетняя кропотливая работа, ежедневные дегустации, а также усовершенствование рецептур позволяют достичь идеального сочетание вкуса и аромата во всем известном и популярном напитке фраголино.

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