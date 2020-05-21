Настоящее Фраголино впервые в Украине

Новый бренд на рынке игристых вин Украины фраголино, «Villa Mare», одержал победу над брендом «Fiorelli» и покорил сердца потребителей.

По итогам сравнительной дегустации игристых вин максимальные 105 баллов получило фраголино от винного дома «Бартолетти», которое компания «Global Spirits» производит в Италии под брендом «Villa Mare». Обойдя при этом игристое «Fiorelli», фраголино «Villa Mare» одержало абсолютную победу. Дегустаторы назвали игристое шедевром в мире фраголино. Потребители также отметили нежный вкус с тонким ароматом спелой земляники.

Представители бренда «Villa Mare» успех своего продукта объясняют тем, что уникальные купажи создают мастера-виноделы в пятом поколении. Многолетняя кропотливая работа, ежедневные дегустации, а также усовершенствование рецептур позволяют достичь идеального сочетание вкуса и аромата во всем известном и популярном напитке фраголино.

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