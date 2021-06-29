Расписание дополнительной сессии / фото УНИАН, Андрей Мариенко

Ежегодно в Украине проводится дополнительная сессия ВНО для выпускников, которые не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся болезнь, стихийное бедствие, смерть родных в день экзамена и некоторые другие обстоятельства.

График дополнительной сессии ВНО 2021 года

Экзамены дополнительной сессии будут проведены в следующие дни:

  • химия — 29 июня;
  • английский язык — 1 июля;
  • немецкий язык — 2 июля;
  • испанский язык — 5 июля;
  • французский язык — 6 июля;
  • математика — 7 июля;
  • физика — 8 июля;
  • украинский язык — 9 июля;
  • украинский язык и литература — 9 июля;
  • история Украины — 12 июля;
  • биология — 13 июля;
  • география — 14 июля.

Результаты экзаменов дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников до 23 июля.

Какие документы нужно подать для участия

Для участия в дополнительной сессии ВНО необходимо подать документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку. Кроме того, для допуска к экзамену участники должны показать следующие документы:

  • оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники самостоятельно распечатывают с информационной страницы.

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Автор: Екатерина Пулатова