Ежегодно в Украине проводится дополнительная сессия ВНО для выпускников, которые не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся болезнь, стихийное бедствие, смерть родных в день экзамена и некоторые другие обстоятельства.
График дополнительной сессии ВНО 2021 года
Экзамены дополнительной сессии будут проведены в следующие дни:
- химия — 29 июня;
- английский язык — 1 июля;
- немецкий язык — 2 июля;
- испанский язык — 5 июля;
- французский язык — 6 июля;
- математика — 7 июля;
- физика — 8 июля;
- украинский язык — 9 июля;
- украинский язык и литература — 9 июля;
- история Украины — 12 июля;
- биология — 13 июля;
- география — 14 июля.
Результаты экзаменов дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников до 23 июля.
Какие документы нужно подать для участия
Для участия в дополнительной сессии ВНО необходимо подать документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку. Кроме того, для допуска к экзамену участники должны показать следующие документы:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники самостоятельно распечатывают с информационной страницы.
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