29 июня выпускники сдают экзамен дополнительной сессии ВНО по химии

Ежегодно в Украине проводится дополнительная сессия ВНО для выпускников, которые не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся болезнь, стихийное бедствие, смерть родных в день экзамена и некоторые другие обстоятельства.

График дополнительной сессии ВНО 2021 года

Экзамены дополнительной сессии будут проведены в следующие дни:

химия — 29 июня;

английский язык — 1 июля;

немецкий язык — 2 июля;

испанский язык — 5 июля;

французский язык — 6 июля;

математика — 7 июля;

физика — 8 июля;

украинский язык — 9 июля;

украинский язык и литература — 9 июля;

история Украины — 12 июля;

биология — 13 июля;

география — 14 июля.

Результаты экзаменов дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников до 23 июля.

Какие документы нужно подать для участия

Для участия в дополнительной сессии ВНО необходимо подать документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку. Кроме того, для допуска к экзамену участники должны показать следующие документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники самостоятельно распечатывают с информационной страницы.

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Автор: Екатерина Пулатова