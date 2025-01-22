Агентство оборонных закупок обязалось предоставить всю необходимую документацию и максимально способствовать проведению аудита.

На официальной странице Агентства оборонных закупок сообщили о важных решениях, принятых наблюдательным советом. В частности, был единогласно продлен контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой сроком на один год.

Также наблюдательный совет единогласно поддержал инициативу проведения комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

В заявлении отмечается, что аудит будет охватывать:

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оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;

проверку соответствия деятельности международным стандартам, включая стандарты НАТО;

оценку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Агентство оборонных закупок обязалось предоставить всю необходимую документацию и максимально способствовать проведению аудита, подчеркивая важность прозрачности и доверия в своей деятельности.

"Благодарны наблюдательному совету за субъектность, единодушие, доверие и поддержку в реформировании оборонных закупок", - говорится в заявлении.

Проведение международного аудита под эгидой НАТО станет важным шагом для повышения эффективности и прозрачности работы Агентства, которое играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.