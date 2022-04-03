Супруги планировали партнерские роды, но отец пошел защищать Украину и до сих пор лишь мечтает обнять сына.

В Житомирской области под звуки сирен и обстрелов родился маленький Святослав - сын нацгвардійця Ильи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Супруги готовились к партнерским родам, но война разрушила все планы. Мужчина пошел защищать Украину, а женщина поехала рожать под обстрелами.

"Было слышно, как летали ракеты над Коростенем. Слышны были взрывы, выстрелы", - вспоминает роженица Алина.

Скорая везла женщину в роддом 45 км. Вокруг выли сирены и горели дома. Напротив роддома горело депо.

Мальчик родился с весом 2 400 г и с ростом 46 см.

Супруги воспитывают 2-летнюю дочь Зорянку. Нацгвардеец мечтает быстрее вернуться домой и обнять семью.

Напомним, что российские оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя Марианну Вышемирскую, фото которой из мариупольского роддома облетели весь мир.

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