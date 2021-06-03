Два десятка студентов решили не сдавать экзамены самостоятельно и заплатили за это другим. Те должны были вклеить свои фото в чужие паспорта.

Правоохранители на Закарпатье разоблачили схему массированной фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков - "КРОК".

О деталях рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, уже установлено, что 20 студентов заплатили деньги другим студентам, которые должны были вклеить свои фото в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен за них.

"Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была прекращена полицией... Радует в этой ситуации лишь одно - экзамен для медиков "КРОК" настолько честный, что его нельзя сдать, если ты не изучил предмет", - написал Геращенко.

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Он заверил, что полиция поможет Министерству образования и Министерству здравоохранения честно проводить экзамены без фальсификации и подделок.

"По заранее продуманной схеме, вместо настоящих студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки. Именно их фото были вклеены в паспорта вместо настоящих фотографий. Соответственно - экзамен фактически сдавали одни лица, а юридически баллы должны были зачислиться на имя других лиц, то есть действующих студентов университета", - рассказали в полиции Закарпатской области.

По факту намерены открыть уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

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Автор: Юрий Годован