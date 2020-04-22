На Харьковщине прокуратура расследует возможные пытки детей во время съемок фильма

По информации правоохранителей, детям могли быть причинены физическая боль или нравственное страдание.

В Харьковской области прокуратура расследует факты нарушения прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма в Харькове.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

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По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма «ДАУ.Дегенерация» на территории города Харькова.

По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральные страдания путем насильственных действий.

Кроме того, из обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости, или дискриминации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Напомним, ранее детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование младенцев из украинских детских домов в съемках фильма «Дау. Дегенерация» со сценами насилия. Данный проект стал скандальным из-за сцен насилия и секса, многие из которых были реальными.