Монтаж елки начали на Демеевской площади. Вероятно, вскоре там появится каток.

В Киеве 1 ноября начали подготовку к новогодним праздникам - жители столицы уже заметили начало установки елки в одном из районов столицы.

Соответствующее фото опубликовал Телеграм-канал "Киев сейчас".

"На Демеевской начали устанавливать новогоднюю елку", - сказано в сообщении.

Судя по фото, речь идет о традиционной искусственной елке возле фабрики "Рошен". Ее устанавливают там ежегодно, а вокруг заливают большой каток.

Главная елка страны 2022

Как писал недавно сайт "Сегодня", в этом году главное новогоднее дерево Украины, как и ранее, будет искусственным, высотой 31 метр. По словам Игоря Добруцкого, президента Folk Ukraine - компании-организатора празднования, в этом году елку украсят небольшими игрушками украинского производства. Всего их будет порядка 20 тысяч штук, 75% - красного цвета, 25% - золотистого. Они будут сделаны из пластика и размещены точечно - так, что елка будет казаться окутанной бисером. Над елкой разместят купол в виде звездного неба. Он будет состоять из гирлянд теплого цвета, площадь купола - 70 метров.

"Цветовая гамма постоянно будет меняться и расходиться в стороны от елки. Ее в этом году мы сделаем пышной, больше от прошлогодней по ширине на три метра, причем по всей высоте", – рассказал Добруцкий.

Погода на Новый год

Синоптики ранее рассказали, что температура воздуха в ноябре и декабре 2021 года будет колебаться в пределах нормы или немного выше, из-за чего снежный покров в декабре не образуется.

"Температура будет относительно высокой до Нового года, из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Автор: Юрий Годован