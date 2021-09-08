В августе больницы города получили 40,12 тонны жидкого и 5,15 тысяч кубометров газообразного кислорода.

На фоне роста количества новых случаев коронавируса в Украине Фонд Рината Ахметова совместно с группой компаний "Метинвест" продолжают безвозмездно поставлять кислород в больницы Мариуполя.

Как сообщила пресс-служба компании, в августе 2021 года медучреждения города получили 40,12 тонны жидкого и 5,15 тысяч кубометров газообразного кислорода, большая часть которого распределена между больницами, оказывающими помощь больным коронавирусом. Так, больница №4 получила 5,76 тонн жидкого и 264 тонн газообразного кислорода, больнице №9 передали 34,36 тонн жидкого и 180 тонн газообразного кислорода, а больница скорой медицинской помощи получила 1542 тонн газообразного кислорода.

Кроме того, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича стабильно обеспечивает кислородом Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения – за последний месяц медучреждению отгрузили 6,42 тонны жидкого кислорода.

"Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" продолжают оказывать максимальную поддержку учреждениям медицины в рамках борьбы с пандемией, регулярно поставляя жизненно необходимый для выздоровления пациентов кислород в медучреждения в необходимом объеме. Как отмечают медики, вовремя начатая кислородная терапия при COVID-19 снижает риск развития сопутствующих заболеваний и сокращает время пребывания на лечении в стационаре", – отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

Отметим, согласно последней официальной статистике, на данный момент в Мариуполе насчитывается 286 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 82 – находятся на стационарном лечении в больницах города. Все они получают кислородную терапию, газ для которой регулярно поставляет меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест".

Напомним, за 2020 год группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали больницам Мариуполя 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом. Всего за период с начала пандемии, инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений Мариуполя составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

Автор: Григорий Бондарь