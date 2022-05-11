Медики скорой помощи не могли добраться до роженицы, поэтому полицейский решил самостоятельно доставить ее к врачам.

На Днепропетровщине у беременной женщины начались роды, однако "скорая" не могла ее забрать из-за вражеских обстрелов. Роженицу спасла полиция. Местный правоохранитель доставил женщину в карету скорой помощи.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Зелендольськая община в Днепропетровской области сильно страдает от обстрелов оккупантов. У женщины из этой общины начались роды. Однако из-за обстрелов рашистов "скорая" не могла ее забрать

Тогда на помощь пришел местный полицейский. Он решил спасать женщину и под обстрелами доставил ее в карету скорой помощи. К счастью, ни милиционер, ни женщина ранений не получили.

Уже в машине "скорой" женщина родила девочку. Роды проходили под наблюдением врачей, хоть и в машине. Сейчас женщина и ее ребенок в больнице, с ними все хорошо.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чернигове акушерка принимала роды под обстрелами и 46 дней жила в больнице. Женщина организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище.

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