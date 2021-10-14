Дом возведут из кирпича, он будет одноэтажным. Фасад и кровлю утеплят. Во дворе оборудуют игровую площадку, клумбы, а также террасу, где можно будет вместе завтракать и отдыхать.

В селе Вакулове Днепропетровской области строят новый малый групповой дом, который станет домом для 10 детей-сирот. Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Воплощаем новые стандарты в воспитании сирот и детей, лишенных родительской опеки. В разных уголках области возводим малые групповые дома. Обстановка в домах максимально приближена к домашней. Чтобы малышам было комфортно и уютно", – комментирует председатель ОГА Валентин Резниченко.

Дом возведут из кирпича, он будет одноэтажным. Фасад и кровлю утеплят. Во дворе оборудуют игровую площадку, клумбы, а также террасу, где можно будет вместе завтракать и отдыхать.

Внутри для детей обустроят 5 спален, рассчитанных на двух человек каждая. Зоны общего пользования, такие как игровую, гостиную, столовую и кухню, объединят в большую комнату-студию.

В доме семейного типа будут проживать дети от 3 до 18 лет, которые будут ходить в местные садик и школу. С ними посменно будут находиться педагоги.

Это уже седьмой дом семейного типа, построенный на Днепропетровщине. Сейчас, кроме дома в Вакулово, по программе "Большое строительство" создают еще один в Петровцах Синельниковского района.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" в Днепропетровской области также активно развивают спортивную инфраструктуру. В частности, капитально ремонтируют стадион "Металлург" в Кривом Роге, где будет заниматься 2 тысячи детей, стадион "Спартак", где базируется детско-юношеская спортивная школа ФК "Кривбасс" и другие.

Автор: Виктория Гордиенко