Завершаются работы по обустройству приемных отделений пяти медицинских учреждений Черновицкой области, реконструкцию которых начали в прошлом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Об этом заявила Черновицкая ОГА.

Речь идет о Выжницкой, Сторожинецкой, Сокирянской районных больницах, а также об областной больнице и больнице скорой медицинской помощи в Черновцах. В данный момент там продолжается установка современного диагностического оборудования, которое область получила по программе Президента.

«Каждое из этих медицинских учреждений получило компьютерный томограф. Всего аппараты стоили 150 миллионов гривен, их централизованно закупило Министерство здравоохранения Украины. И уже вскоре буковинцы смогут делать КТ бесплатно», - рассказал первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

Кроме этого, в этом году планируется реализовать и другие проекты президентской программы. На развитие социальной инфраструктуры Буковины из Государственного фонда регионального развития выделено 114 миллионов гривен.

«В этом году в рамках программы «Большая стройка» мы планируем достроить или реконструировать ряд объектов, которые будем постепенно представлять для общества, после завершения тендерных процедур. Речь идет, в частности, о школах в Иживцах и Веренчанке, детсадах в Селятинской общине, в Колинкцивцах и других строениях», - сказал Ковалюк.

По его словам, всего в программу «Большая стройка» в регионе в этом году попадут 4 школы, 4 детсада и два больших стадиона - в Чагре и Кицмане.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко назвал цели программы по развитию социальной инфраструктуры Украины на этот год. В течение 2021 года планируется построить или реконструировать 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений.

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Автор: Григорий Бондарь